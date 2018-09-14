والحيوان الوليد هو "آيآي" وينتمي إلى فصيلة القردة، وموطنه الأصلي مدغشقر، وأطلقت عليه الحديقة اسم "تونك".

وبسبب شكله القبيح والمخيف في آن واحد، يعتبر عدد كبير من سكان القارة الأفريقية هذا الحيوان فأل شر، وفق ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وللـ"آيآي" عينان قبيحتان ومخيفتان وأذنان كبيرتان، وشعر رمادي خفيف، وأصابع مخلبية يستطيع بها التقاط غذائه من الحشرات من بين فروع الأشجار.

ومن غير المعروف عدد أفراد الحيوان المتبقية على قيد الحيوان، لكن حديقة دنفر تمتلك 3 أفراد منه آخرهم "تونك"، علما أن هناك نحو 24 حيوانا فقط توجد في حدائق حيوان الولايات المتحدة.