وفي عام 2017، سافر أكثر من 13.4 مليون شخص من مطار غيمبو في عاصمة كوريا الجنوبية سيول، إلى "جيجو"، وهي جزيرة تقع قبالة الساحل الجنوبي لشبه الجزيرة الكورية.

ويمثل هذا الرقم قفزة بنسبة 9.4 في المائة مقارنة بالعام السابق، مما يجعل هذا "الطريق" الأكثر ازدحاما في العالم.

ووفقا للتحليل الذي أجرته شبكة الطيران "روتس"، فإنه في المتوسط ​​تذهب 180 رحلة يوميا من سيول إلى الجزيرة، المعروفة كوجهة سياحية في آسيا لمنتجعاتها الشاطئية والمناظر الطبيعية البركانية، ومدينة ملاهي غريبة، مما يعني أن هناك رحلة تنطلق كل 8 دقائق.

وفي المرتبة الثانية، جاء الطريق الجوي من ملبورن إلى سيدني في أستراليا، حيث حلق 9.9 ملايين مسافر في عام 2017، حسب ما ذكر موقع "إندبندنت" البريطاني.

أما بالنسبة لمسارات السفر الدولية الأكثر ازدحاما، فقد احتل الطريق من هونغ كونغ في الصين إلى تايبيه في تايوان المرتبة الأولى، حيث بلغ عدد المسافرين عام 2017، 6.7 مليون مسافر في الرحلة التي تقطع مسافة 802 كلم.

وفي قائمة المسارات الدولية العشر الأكثر ازدحاما، ظهرت مدينة دبي الإماراتية في المرتبة السادسة، من خلال الرحلة من مطار دبي إلى مطار هيثرو في العاصمة البريطانية لندن، مع 3.2 مليون مسافر في عام 2017.