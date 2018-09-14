ووفقًا للأرقام التي نقلتها وسائل الإعلام الأميركية نحو الساعة 22,15 بالتوقيت المحلي (02.15 بتوقيت غرينتش)، فإنّ الحاكم الذي يشغل منصبه منذ عام 2011 حصل على 66% من أصوات الناخبين الديمقراطيين مقابل 34% لنيكسون.

وبات من شبه المؤكّد أنه سيُعاد انتخاب كومو (60 عامًا) لأربعة أعوام أخرى خلال انتخابات السادس من نوفمبر التي سيتواجه فيها مع الجمهوري مارك مولينارو، طالما أنّ نيويورك تُعتبر معقلاً للديمقراطيين.

ونيكسون ناشطة منذ سنوات في سبيل التعليم المجاني، وحقوق مثليي الجنس.

وهذه الأم لثلاثة أولاد تزوجت امرأة بعدما كانت متزوجة من رجل، وجابت ولاية نيويورك التي توازي مساحتها مساحة اليونان، داعية الى تشريع الماريغوانا وتحديث المترو النيويوركي ومجانية التعليم وخفض أسعار السكن وتأمين ضمان صحي تموله الولاية وزيادة الضرائب على الأكثر ثراء.