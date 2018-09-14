وقال المصدر إن شاطئ نافاجيو الشهير في اليونان شهد انهيارا صخريا كبيرا، أدى إلى إصابة أكثر من 7 أشخاص.

ويرصد الفيديو سقوط أطنان من الصخور على شاطئ سياحي مكتظ في جزيرة زاكينثوس اليونانية، مما أدى إلى فزع وخوف كبير في صفوف المصطافين.

وقالت لينيت بريدجز (58 عاما)، التي كانت في المكان، إن صوت الانهيار كان "قويا"، مضيفة أن "كمية الصخور التي سقطت لا تصدق".

ووصفت الأجواء بـ"الفوضى"، حيث قالت إن " الجميع ركضوا للنجاة بأنفسهم وبأطفالهم.. اعتقدنا في البداية أن تسونامي وقع بفعل الارتطام القوي للصخور بالبحر".

وذكر رجال الإطفاء ومسؤولو خفر السواحل أنه لم يتم تسجيل أي وفاة أو فقدان شخص نتيجة للحادث، مشيرين إلى أنه تمت السيطرة على الوضع.