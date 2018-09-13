وكشفت "طيران ناس"، ذات التكلفة المنخفضة، الخميس عبر صفحتها الرسمية على موقع "تويتر"، أنها شرعت في تلقي الطلبات من سعوديات لشغر الوظائف.

وقالت في بيان: "حرصا على توفير فرص مميزة في قطاع الطيران، يسر طيران ناس أن يعلن فتح باب القبول ببرنامج طياري المستقبل للسعوديات".

ومن بين الشروط التي تشترطها الشركة: حصول المتقدمة على الشهادة الثانوية العامة كحد أدنى، وأن يكون في رصيدها على الأقل 240 ساعة طيران، منها 25 ساعة على الطائرات ذات المحركين.

هذا وقال المتحدث الرسمي باسم طيران ناس، أحمد المسيند، لوكالة فرانس برس، إن "عدد المتقدمات في أقل من 24 ساعة لبرنامج طياري المستقبل للسعوديات بلغ 1000 طلب تقديم".

وأضاف "أما بالنسبة لبرنامج المضيفين الجويين للسعوديين والسعوديات، بلغ عدد الطلبات التي استلمناها 3000 طلب".

وتأتي هذه الخطوة، بعد إعلان شركة طيران أخرى تدعى"فلاي أديل"، الأسبوع الماضي، أنها تستقبل طلبات من سعوديات للعمل ضمن طاقم الطائرة.

يذكر أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أصدر، في سبتمبر من العام الماضي، قرارا يسمح للنساء بقيادة السيارات في المملكة.