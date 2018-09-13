وسرعان ما انتشرت صور الفأر المغلي الميت في الحساء على موقع "ويبو" للتواصل الاجتماعي في الصين، فسجلت قيمة أسهم مطعم "شيابو شيابو" أدنى مستوى لها منذ عام تقريبا، ليخسر 190 مليون دولار.

وذكرت صحيفة "الصن" البريطانية أن المطعم عرض على المرأة تعويضا بقيمة خمسة آلاف يوان (729 دولارا)، لكن زوجها رفض اتخاذ قرار بشأن قيمة التعويض، مقررا أولا أن تخضع زوجته لفحص كامل.

فالمرأة الحامل التي ذهبت إلى المطعم بصحبة أسرتها، الأسبوع الماضي، كانت تناولت بعضا من الوجبة بالفعل، قبل أن تعثر على الفأر الميت.

وتبعا لذلك، اقترح عليه أحد موظفي المطعم أن تجري زوجته عملية إجهاض إذا كانت قلقة على صحة الطفل، وعرض 20 ألف يوان من أجل ذلك، بحسب ما قاله الزوج.

المطعم، من جانبه، أصدر السبت الماضي، بيانا استبعد فيه سقوط الفأر في الوجبة الساخنة بسبب مشكلة في النظافة. ثم حذف البيان لاحقا.

وأغلقت إدارة المطعم، مؤقتا، الفرع الذي شهد الواقعة في مقاطعة شاندونغ، بينما قالت السلطات إنها ستجري تحقيقا مع المسؤولين.