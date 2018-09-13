وتشتهر نانسي بروفي (68 عاما) بكتابيها "الزوج غير المناسب" و"الحبيب غير المناسب" اللذين يتميزان بأغلفة أنيقة.

وذكرت الشرطة في مدينة بورتلاند بولاية أوريغون أنها اعتقلت الكاتبة، الأسبوع الماضي، للاشتباه في قتل زوجها دانييل بروفي في يونيو الماضي.

ووفقا لصحيفة "واشنطن بوست"، تحتجز السلطات الكاتبة الأميركية في السجن بتهمة القتل والاستخدام غير المشروع للسلاح الناري.

وقالت كارين والدة نانسي للصحيفة الأميركية: "إنها صدمة كبيرة. لكننا لا نصدر أي تصريحات".

وكانت الشرطة عثرت على بروفي، وهو رئيس طهاة، ميتا في معهد أوريغون للطهي، حيث كان يعمل.

وقالت السلطات إن الطلاب والموظفين اكتشفوا جثة بروفي (63 عاما)، الذي كان يعمل في المعهد منذ عام 2006.

وأعلنت نانسي وفاة زوجها على فيسبوك بعد يوم من مقتله، قائلة إنها "تكافح من أجل فهم كل شيء في الوقت الحالي".

وعلى مدونتها، كتبت نانسي بروفي تصف 5 دوافع رئيسية يمكن أن تستخدمها في رواية عن قتل النساء لأزواجهن، بالإضافة إلى سلسلة من أسلحة القتل.

وتساءت أن السم ليس فكرة جيدة، "فمن يريد أن يجلس مع زوج مريض؟".