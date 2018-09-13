ويعتمد مؤشر "باسبورت إندكس" على عدد الدول، التي يمكن أن يدخلها حامل جواز السفر بدون الحصول على تأشيرة أو الحصول عليها عند الوصول.

وحلت سنغافورة في المركز الأول، بجواز سفر يتيح زيارة 166 دولة دون الحاجة إلى تأشيرة مسبقة، بينما تقاسمت ألمانيا والدنمارك والسويد وفنلندا ولوكسمبورغ والنرويج وهولندا وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة المركز الثاني.

وتقاسمت إيطاليا وفرنسا وإسبانيا واليونان والبرتغال واليابان وأيرلندا وكندا المركز الثالث، بينما تشاركت كل من سويسرا وبلجيكا والنمسا وهنغاريا والمملكة المتحدة المرتبة الرابعة.

إنجاز إماراتي

واللافت في التصنيف الجديد تقدم جواز سفر دولة الإمارات العربية المتحدة إلى المركز التاسع، لتتصدر المركز الأول بين الدول العربية.

ويسمح الجواز الإماراتي لحامله زيارة 157 دولة، دون تأشيرة مسبقة، وفق التصنيف الجديد.

ومن بين هذه الدول 112 دولة يمكن دخولها بدون تأشيرة، و45 دولة تطلب تأشيرة عند وصول حامل جواز السفر الإماراتي، بينما تطلب 41 دولة فقط تأشيرة سفر قبل وصول حاملي جواز السفر الإماراتي إليها.

وتعليقا على ذلك، قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، في تغريدة له: "اليوم احتل جواز الإمارات الترتيب الـ9 في المؤشر العالمي لقوة جواز السفر، بدخول 157 دولة من دون تأشيرة مسبقة".

وكانت الإمارات أطلقت، العام الماضي، مبادرة "تعزيز قوة الجواز الإماراتي"، الهادفة إلى وضع جواز السفر الإماراتي ضمن قائمة أقوى 5 جوازات سفر في العالم.

وفي قاع التصنيف، جاء جواز السفر الأفغاني الذي يسمح بدخول 30 دولة فقط، يسبقه ضمن الخمس الأضعف أيضا جوازات سفر السودان والصومال وسوريا وباكستان والعراق.