وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار، مصطفي وزيري، أن الوزارة كانت قد بدأت منذ بضعة أشهر مشروع تطوير المنطقة الأثرية لصان الحجر لتحويلها إلي متحف مفتوح و وضعها على خريطة السياحة المحلية والعالمية.

بما يتناسب مع أهميتها التاريخية والأثرية حيث تعد منطقة صان الحجر هي "طيبة الشمال" ولا تحظى بزيارة الوفود السياحية وان معظم اثارها الضخمة كانت محطمة ومتناثرة بالموقع.

و أشار إلي أن مشروع التطوير الجاري شمل ترميم و إعادة تركيب قطع أثرية ومسلات وتماثيل حجرية بالمنطقة، والتي كانت ملقاة على الرمال منذ قرون طويلة، وقد تم رفعها علي مصاطب حجرية لحمايتها حتى يتسنى لزوار الموقع رؤيتها بالشكل الأمثل.

ومن بين هذه القطع التي تم ترميمها وإعادة تجميعها بالموقع، مسلتان كبيرتان و عامودان و تمثالان للملك رمسيس الثاني سوف يعلن عن انتهاء العمل عليها خلال أيّام قليلة.

وأكد وزيري على أهمية منطقة صان الحجر، فهي واحدة من أهم المواقع الأثرية حيث كانت عاصمة مصر خلال عصر الأسرتين الـ 21 و 22.

وأشار إلى أن مركز تسجيل الآثار المصرية بوزارة الآثار قد بدأ في سبتمبر الماضي أعمال التسجيل والتوثيق الأثري لمنطقة صان الحجر وشملت التوثيق الأثري، والرفع المعماري، والتصوير الرقمي، والرسم الخطي لآثار الموقع.

ومن بين أهم الآثار الموجودة بالمنطقة، مقبرة "أوسركون الثاني" ومقبرة الملك "ششنق الثالث" و مقبرة الملك "بسوسنس الأول".

وقد تم الكشف عن كنوز تانيس الشهيرة داخل إحدى هذه المقابر عام 1939، و هي معروضة بالمتحف المصري في ميدان التحرير بالقاهرة. ويوجد أيضا بالمنطقة معابد كبيرة للمعبودات آمون و موت و خونسو.