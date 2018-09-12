ونقل موقع أخبار اليوم المصري تأكيد منتج الفيلم بلال صبري مشاركة سيغال في الفيلم الذي يشارك فيه أيضا مجموعة من النجوم أمثال، منة فضالي وإيهاب فهمي وأحمد تهامي.

وينتمي الفيلم إلى فئة الأكشن والتشويق، وهو من تأليف حسام موسى، ويتوقع أن يبدأ العمل على تصويره في الشهر القادم، وذلك عقب اختيار مخرجه لأماكن التصوير، واستكمال انتقاء باقي أعضاء الفريق من الممثلين.

وسيغال أحد أبطال أفلام الحركة من أمثال سيلفستر ستالون، وتشاك نوريس، وآرنولد شوارزنيج وجين كلود فان دام و بروس ويليس الذين اشتهروا في كثير من أفلام هوليوود خلال فترة الثمانينات ونهاية التسعينات.