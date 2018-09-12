وفاز ملهج ملهج (28 عاما)، وذو الأصول الأفريقية، بجائزتي يانصيب في أقل من 5 شهور، بلغت قيمة جوائزها 3.5 مليون دولار كندي، أي ما يعادل مليونين و664 آلاف دولار أميركي تقريبا.

واشترى الرابح المحظوظ المقيم في وينيبيغ بمقاطعة مانيتوبا الكندية، بالجائزة التي ربحها أول مرة في شهر أبريل الماضي منزلا انتقلت عائلته للعيش فيه، بعد أن كانت تقيم في شقة صغيرة.

وبعد أن ضحك الحظ مجددا لملهج في الشهر المنصرم، وربح مليون و522 ألف دولار أميركي بعد شرائه بطاقة يانصيب "امسح واربح"، يخطط الشاب لافتتاح عمله الخاص.

ويفكر المليونير بشراء محطة وقود أو مغسلة سيارات، والعودة للدراسة وفق ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ونقلت الصحيفة عنه: "هدفي الرئيسي هو العودة للمدرسة. أريد أن أحسّن من لغتي الإنجليزية. أوّد أن أتعلم شيئا مفيدا أيضا كالنجارة".