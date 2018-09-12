وقال المصدر إن الحادث وقع بالقرب من مدينة فلاديمير الروسية، غربي البلاد، خلال تمرين تدريبي على المظلات، منذ حوالي أسبوعين.

ويظهر الفيديو قفز عدد من المظليين بشكل سليم، إلا أن أحدهم لم يسعفه الحظ في فتح مظلته الاحتياطية في الوقت الناسب، مما أدى إلى سقوط مروع على الأرض.

وذكرت "الميرور" أن الرجل توفي في الحال متأثرا بالسقوط القوي، وسط صدمة زملائه والمراقبين.

وقال متحدث باسم قاعدة فلاديمير العسكرية إن المظليين كانوا يقفزون من طائرة هليكوبتر من طراز Mi-8، مضيفا أن الرجل قتل بسبب فشل نظام فتح المظلات.

وأوضح أن الشرطة العسكرية فتحت تحقيقا عاجلا في الحادث.

وذكر مشاهدون أن السقوط كان مروعا، مشيرين إلى أن المظلي تسرع قليلا في فتح مظلته.