ويعرف عن الراحلة نفيسة السادات أنها ربة منزل ولم يكن لديها أي اهتمامات سياسية أو اجتماعية نهائيا.

ومن المقرر أن تتم مراسم الدفن والعزاء بمسقط رأس العائلة في قرية ميت أبو الكوم في محافظة المنوفية.

يذكر أن الرئيس الراحل هو الثالث في ترتيب من تولوا الحكم في مصر بعد محمد نجيب وجمال عبدالناصر، وله 13 أخا وأخت، وكان والده متزوج من 3 سيدات.