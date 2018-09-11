ونشرت الشرطة في لوس أنجلوس، الاثنين، الفيديو الذي التقط يوم 27 يوليو في وادي سان فرناندو.

وتظهر اللقطات ضابطين هما ميغيل ألاركون وشريكته لحظة اقترابهما من سيارة ريتشارد ميندوزا، وهو عضو في إحدى العصابات المعروفة بحي نورت هيلز.

وأجرت الضابطة محادثة قصيرة مع الراكب داخل السيارة، الذي كان يعرف بسجل إجرامي خطير، قبل أن تطلب منه الترجل من مركبته.

وفي تلك اللحظة، أشهر سلاحه في وجه الضابطة، وأصابها برصاصة في ساقها اليسرى، الأمر الذي استدعى تدخل ألاركون الذي أردى ميندوزا قتيلا بعدة رصاصات في الرأس والجذع.

ويسمع من خلال الفيديو الضابط وهو يطمئن شريكته "لا داعي للقلق، ستكون الأمور على ما يرام".

وقال رئيس شرطة لوس أنجلوس "إنها على قيد الحياة.. كنا على وشك فقدانها.. الضباط يخافون في مثل هذه المواقف.. يجب أن نؤكد أنها واجهت أمرا صعبا".