وارتدى كل منهما مئزر المطبخ، وقام بوتين وشي بقلي الفطائر الروسية التقليدية، المعروفة باسم بليني، وتذوقاها مع المأكولات البحرية الشهية بما في ذلك الكافيار الأحمر والأسود. وقُدمت أيضا الفودكا للزعيمين حيث احتسياها بعد أن تبادلا الأنخاب.

وأظهر بوتن لشي طريقة وضع العجينة في المقلاة وتقليب الفطائر. وفي وقت لاحق دعاه لتذوق الفطائر بعد إضافة الكافيار الروسي.

وتناول الزعيمان الفطائر مع الكافيار وارتشفا الفودكا في معرض، على هامش منتدى اقتصادي في ميناء فلاديفوستوك بأقصى شرق البلاد.

وطورت بكين وموسكو "شراكة استراتيجية" تعكس معارضتهما المشتركة للعالم "أحادي القطبية"، وهو المصطلح الذي يستخدمانه لوصف الهيمنة العالمية المتصورة للولايات المتحدة.

وهذا التقارب مدفوع بعلاقة شخصية قوية بين بوتين وشى، الذى ينظر إليه باعتباره أقوى زعيم صيني منذ ماو تسي تونغ.

والتقى الرئيسان 30 مرة تقريبا، وقال بوتين إن الرئيس الصيني هو الزعيم العالمي الوحيد الذي دعاه مرة للاحتفال بعيد ميلاده.