وأعربت "نيا" عن سعادتها بأنها أول متسابقة تفوز بلقب ملكة جمال أمريكا في أول نسخة للمسابقة بدون فقرة "العرض بملابس السباحة".

وأبدت فرانكلين سعادتها لأنها لم تضطر لارتداء ملابس السباحة، مما جعلها تأكل أكثر، فلأول مرة في تاريخ مسابقة ملكة جمال الولايات المتحدة لم يتم اللجوء إلى فقرة ملابس السباحة، والتي حل محلها مقابلات على المسرح مع المتسابقات لمدة عشرين ثانية.

فرانكلين التي مثلت نيويورك تبلغ من العمر 25 عاما، وهي خريجة كلية الفنون في جامعة نورث كارولينا، حيث درست الموسيقى، وتتميز بموهبتها في الغناء الأوبرالي الذي احترفته في الجامعة.