والباخرة "نفرتيتي" هي سفينة فريدة من نوعها تم بناؤها في الهند وتبلغ سعتها 212 مقعدا، وتشمل قاعة مكيفة ومسرحا مع مرفق عرض بتقنية ثلاثية الأبعاد، ومنصة، ومطعما، وشرفة للحمامات الشمسية ومناطق للأنشطة الترفيهية على متنها.

وقالت إحدى الراكبات، إن المرء بمجرد الدخول إلى السفينة، يشعر كأنه موجود في مصر.

وأضافت الراكبة كافيتا ديلاني: "الوجود على متن هذه السفينة تجربة جميلة للغاية. أقصد أننا في اللحظة التي ندخل فيها هذه السفينة، نشعر بأننا في مصر. تم وضع اللمسات المصرية بالكامل بشكل رائع في هذه السفينة".

وأطلق على السفينة اسم الملكة المصرية نفرتيتي زوجة الفرعون أخناتون خلال القرن الرابع عشر قبل الميلاد.