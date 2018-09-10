وبحسب شركة "إر إن سي" الكندية المختصة في التنقيب عن المعادن، تزن القطعة الأكبر 95 كيلوغراما، ومن المرجح أن يبلغ غطاؤها من المعدن الأصفر أكثر من 68 كيلوغراما.

وأضافت الشركة أنها استخرجت ذهبا تصل قيمته إلى 11 مليون دولار في منجم كالغوري جنوبي أستراليا خلال الأسبوع الماضي.

أما الصخرة الثانية التي عثر عليها في الموقع نفسه فتزن 63 كيلوغراما، وتغطيها كمية من الذهب تقدر بـ45 كيلوغراما ولذلك فإن سعرها يقارب مليوني دولار.

وتستخرج شركات المعادن عادة غرامين اثنين من كل طن من الصخور في أستراليا لكن الشركة الكندية قالت إنها نجحت مؤخرا في استخراج 2200 غرام من كل طن.

ووفق ما نقلت "بي بي سي" عن أحد المختصين في هذا المجال فإن من النادر جدا أن يتم استخراج هذه النسبة الذهبية من الصخور.

وقامت الشركة بالتنقيب عن الذهب في موقع يقع على عمق 500 متر تحت الأرض وجاءت هذه الخطوة بعد رصد آثار للمعدن الأصفر في المكان خلال يونيو الماضي.

وأوضح المسؤول التنفيذي للشركة الكندية، مارك سالبي، أن الصخرة الكبرى ستعرض في مزاد علني أمام الراغبين في اقتنائها.