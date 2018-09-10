وسيطرت شركة (وارنر براذرز) للأسبوع الخامس على التوالي مع بدء عرض فيلم "الراهبة" وهو أحدث فيلم من سلسلة أفلام "تحضير الأرواح"(ذا كونجورينغ).

وهذا هو أفضل افتتاح لفيلم في السلسلة، إذ حطم فيلم "الراهبة" الرقم الذي حققه فيلم "تحضير الأرواح" لعام 2013، الذي سجل 41.8 مليون دولار في أسبوع عرضه الأول.

وهو أيضا ثاني أفضل عرض أول لشهر سبتمبر، إذا جاء تاليا لفيلم (إت) من إنتاج (وارنر براذرز). وحقق الفيلم 77.5 مليون دولار في شباك التذاكر العالمي.

وجاءت شركة (وارنر براذرز) في صدارة الإيرادات الداخلية للأسبوع الخامس على التوالي، إذ تحتل أفلام من إنتاجها المركزين الأول والثاني على مدى أربعة أسابيع متوالية. واحتفظ فيلم "آسيويون مجانين أثرياء" (كريزي ريتش إيشانز) بالمركز الثاني وحقق 13.5مليون دولار في أسبوعه الرابع، في عطلة نهاية الأسبوع، مسجلا تراجعا بنسبة 38 بالمئة.

ووفقا لرويترز فقد حقق الفيلم الكوميدي الرومانسي 136 مليون دولار في أميركا الشمالية.

ومن بين الأفلام الجديدة فيلم (بيبرمينت) الذي جاء في الترتيب الثالث محققا 13.2 مليون دولار من عرضه الأول في 2890 دار عرض.