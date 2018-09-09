ونيتفلكس هي شركة عالمية متخصصة في مجال تقديم خدمات ترفيهية عبر الإنترنت، كالأفلام والمسلسلات، والتي تقوم بإنتاج بعضها.

ويركز مسلسل "ناركوس" على القصة الحقيقية لعصابات تجار المخدرات الأقوياء في كولومبيا، ويسلط الضوء على السلطة والقوة التي حظت بها تلك العصابات في ثمانينيات القرن الماضي.

ومن المقرر عرض الموسم الجديد في 16 نوفمبر المقبل، والذي سيسافر فيه كل من مايكل بينا ودييغو لونا إلى المكسيك.

ورغم أن المواسم السابقة تجري أحداثها في كولومبيا، فإن أحداث الموسم الرابع تجري في مواقع جديدة، في محاولة لاستكشاف جذور "حرب المخدرات الحديثة".

وأثار الموسم الأول الذي تناول إمبراطور المخدرات الأشهر، بابلو إسكوبار الكثير من الجدل بين النقاد والمشاهدين، وكذا أفراد من عائلة إسكوبار نفسه، بعد أن نجح المسلسل إلى حد بعيد، أكثر من غيره في تعقب ما اعتبره الرواية الصحيحة لحياة أكبر تاجر مخدرات مثير للجدل عرفه التاريخ.