وخلال المقابلة، التي أجراها ماسك (47 عاما) مع الفنان الكوميدي جو روغان، حيث قضى ساعتين ونصف ناقش خلالها كل شيء من الذكاء الصناعي وتأثيره على البشرية إلى رماة اللهب ووسائل الإعلام الاجتماعية.

وخلال اللقاء دخن رجل الأعمال الأميركي لفافة قال إنها تحتوي على مزيج من التبغ والماريغوانا، ذات الاستخدام المشروع في ولاية كاليفورنيا حيث سجل البرنامج.

وتسبب ما قام به مؤسس تسلا في استقالة اثنين من المديرين التنفيذيين للشركة، الأول هو مدير الحسابات دايف مورتون، والثاني مدير الموارد البشرية غابي توليدانو، ما أدى إلى انخفاض قيمة أسهم الشركة 9 بالمئة.

يذكر أن تصرفات ماسك مؤخرا أثارت انتقادات كثيرين، خاصة بعدما كتب على "تويتر" أنه ينوي تحويل تسلا إلى شركة خاصة، إلا أنه ألغى الخطة عقب أسبوعين.

وفي يوليو الماضي، اشتبك ماسك مع مستكشف كهوف بريطاني ساهم في إنقاذ أطفال الكهف بتايلاند، إذ نعت ماسك الرجل بـ "مغتصب الأطفال".

من جانبها، تحقق القوات الجوية الأميركية في سلوك ماسك، وذلك لارتباطها بعقود عالية القيمة مع الشركة المملوكة لماسك.

وأفادت بعض وسائل الإعلام بأن القوات الجوية الأميركية، بطلب من البنتاغون، قررت حرمان ماسك، الذي تقوم شركته "سبيس إكس" بإطلاق السفن الفضائية، من حق "الدخول السري" لمواقعها.