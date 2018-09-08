وذكرت صحيفة " ديلي ميل" البريطانية، التي نشرت الفيديو على موقعها، السبت، أن الطيار حلق بطائرة "سوبرمارين سبتفاير" القديمة التي تتسع لطيارين.

وجاءت الرحلة بمناسبة الذكرى الـ 75 لمعركة "يوم بريطانيا"، وهو الاسم الذي يطلق على المعركة الجوية الواسعة التي وقعت في سبتمبر عام 1940، إبان الحرب العالمية الثانية، وشاركت فيها نحو 1500 طائرة من القوات الجوية النازية والبريطانية.

وأرشي ماكينيس واحد من 6 طيارين في سلاح الجو الملكي البريطاني نجوا من المعركة الطاحنة.

وأشارت الصحيفة إلى أن ماكينيس قاد الطائرة الحربية فوق منطقة كينت، جنوب شرقي لندن، التي شهدت معارك شارك فيها الطيار المتقاعد.

وبدت الفرحة طاغية على وجه الرجل الطعان بالسن، وابتسم مرات عدة، في الفيديو الذي صورته كاميرا مثبتة داخل قمرة القيادة.

وقال منظم الرحلة، المصور جوني كرانيل، إن ماكينيس الأكثر نشاطا من بين الطيارين البريطانيين الذين ظلوا على قيد الحياة بعد الحرب العالمية الثانية.

وانضم الرجل الذي وصفته "ديلي ميل" بـ"بطل المعركة"، إلى سلاح الجو الملكي البريطاني عام 1938، أي قبل اندلاع الحرب العالمية الثانية بعام، وأنجز تدريبه في أغسطس 1940، ليشارك في المعارك الجوية بالحرب، وتعرضت طائرة للإسقاط في أفريقيا في حادث أصيب فيه بجروح، لكنه تعافى منها.