ونشرت "سكاي نيوز"، الجمعة، شريط الفيديو الذي يمتد لنحو 40 ثانية، ويظهر لحظة دخول الشاحنة إلى طريق يغطيه دخان الحرائق.

ومع قطع السائق مسافة أكبر من الطريق، ازدادت حدة الدخان وظهرت ألسنة لهب على جانب الطريق، حتى بدت الشاحنة وكأنها في قلب النيران.

وقال السائق إنه لم يكن لديه خيار سوى عبور الطريق الناري، لأنه لم يكن لديه فرصة للالتفاف والعودة من حيث أتى.

وذكرت وكالة "رويترز" في وقت سابق الجمعة، كان حرائق غابات المستعرة في شمالي كاليفورنيا تسببت في إغلاق طريق سريع، مما أجبر العديد من السائقين على مغادرة مركباتهم بسبب اقتراب النيران.

وقالت السلطات إن الحرائق اندلعت الأربعاء، والتهمت نحو 22 ألف فدان من أراضي الغابات، على بعد 250 كيلومترا من مدينة سان فرانسيسكو.

وكانت الولايات المتحدة قد شهدت أيضا حرائق ضخمة في مطلع أغسطس الجاري، أتت على أكثر من 1.6 مليون فدان.

واجتاحت الحرائق ولايات من واشنطن إلى نيو مكسيكو، فيما كانت كاليفورنيا من بين أكثر الولايات تضررا.