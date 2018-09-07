الفتاة، المعروفة فقط باسم خديجة وارتدت ملابس سوداء وقفازات سوداء وغطت الوشوم على ذراعيها، جلست بهدوء قبل أن تستدعى اليوم الخميس لأول جلسة استماع مغلقة في القضية.

أثارت قضية خديجة سخط الرأي العام في المملكة الواقعة شمالي أفريقيا، حيث ينتشر العنف ضد المرأة ولكن يتم تجاهله إلى حد بعيد.

وقع أكثر من 116600 شخص على عريضة تحث على اتخاذ إجراءات لإنهاء ثقافة غض الطرف عن هذا العنف.

ألقي القبض على 12 متهما بعد إطلاق سراح خديجة في منتصف شهر أغسطس/ آب الماضي، وتشير تقارير إلى أن 3 آخرين هربوا. غير أن 11 فقط مثلوا أمام قاضي التحقيق.

يواجه الشبان تهما تندرج من عدم الإبلاغ عن جريمة إلى الاختطاف والاغتصاب وإساءة المعاملة والاتجار بالبشر.

قال أحد المراهقين في مقابلة مصورة مع قناة "شوف" التلفزيونية إن رجلين اختطفاها عند زيارة عمتها خلال شهر رمضان في مايو / أيار إلى يونيو/ حزيران، قبل بيعها لرجال آخرين مقابل أموال أو مخدرات. وادعت خديجة أن آسريها أعطوها مخدرات جعلتها فاقدة الوعي لعدة أيام.

وقضت المحكمة بعقد جلسة ثانية في 10 أكتوبر / تشرين أول المقبل.