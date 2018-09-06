وكتب رائد الفضاء الروسي أوليغ أرتيمييف في تغريدة على موقع تويتر: "حسنا، هل سنواصل جولتنا على كوكب الأرض؟ هذه المرة نحن نطير فوق النيل، الأهرامات المصرية الشهيرة وقناة السويس".

ويظهر نهر النيل واضحا من الفضاء، وكذلك قناة السويس، فيما لا تظهر الأهرامات بشكل واضح للعيان.

ووصل رائد الفضاء الروسي للمحطة الفضائية الدولية على الصاروخ "سويوز " الذى انطلق من قاعدة بايكونور حاملا مركبة مأهولة وعلى متنها طاقم من رواد الفضاء.

وتحمل المركبة على متنها رائد الفضاء الروسى أوليغ أرتيمييف، بالإضافة إلى مهندسي الطيران ورائدي الفضاء من وكالة "ناسا" الأمريكية أندرو فووستيل وريتشارد أرنولد.

وفى 2 يونيو الماضي، قبل انطلاق المونديال ببلاده روسيا، لعب أوليغ أرتيمييف مع زميله الروسي أنطون شكابليروف كرة القدم على متن محطة الفضاء الدولية.