الطفل ذو الـ11 عاما، الذي لم يكن يرتدي حزام الأمان، انطلق من المقعد الخلفي لسيارة والده، عندما ضربت سيارة العائلة مؤخرة سيارة أخرى بقوة، ليطير في الهواء.

وصدم والد الطفل (39 عاما) مؤخرة سيارة أخرى أثناء محاولته القيام بالتجاوز على الطريق السريع فوق مدينة تاينان الواقعة على الساحل الجنوبي لتايوان.

وأكدت الشرطة، أن الصبي أو أخته البالغة من العمر 8 سنوات لم يكونا يرتديان أحزمة مقاعدهم عندما ارتفعت السيارة في الهواء بعد الحادث القوي.

وأظهرت كاميرا مثبتة على مقدمة سيارة المقطع كاملا، وبدا الطفل مستلقيا في منتصف الطريق من دون أن يبدي عليه الأذى، بعد الحادث المروع.