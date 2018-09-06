وقالت صحيفة " ديلي ميل" البريطانية، التي نشرت بعض مقاطع الفيديو على موقعها الإلكتروني، الخميس، إن المحتجين على "نايكي" أحرقوا ملابس وأحذية وجوارب تنتجها الشركة.

وكانت "نايكي" أعلنت، الأربعاء، اختيار كايبرنيك، وجها لحملة جديدة في الذكرى الثلاثين لشعارها الشهير "جست دو إت"، مما أثار غضب كثيرين على رأسهم، الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وكايبرنيك أول لاعب في دوري كرة القدم الأميركية "أن إف إل" يركع خلال النشيد الوطني الأميركي لتسليط الضوء على الظلم العنصري ضد السود.

وعلى موقع "تويتر"، انتشر وسم "قاطعوا نايكي" بصورة فيروسية، وكان من أبرز المشاركين فيه أنصار ترامب الذين نشروا فيديوهات إحراق منتجات الشركة.

وفي أحد الفيديوهات، كانت ألسنة اللهب تلتهم حذاء الشركة التي كانت علامتها التجارية بدت واضحة، في إشارة على حجم الغضب إزاء قرارها الأخير.

وقال أحد المغردين الغاضبين:" إذا كان اتحاد الكرة يريد أن يخيّرني بين رياضتي المفضلة وبلدي، فإني سأختار بلدي"، فيما لفت آخر:" منذ متى كان العلم والنشيد الأميركيين سيئين".