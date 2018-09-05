وتتكون المقبرة، المحفورة في الحافة الصخرية للجبل، من جزأين: الأول عبارة عن فناء مفتوح يؤدي إلي ممر ذو سقف مقبي، ومازالت عليها بعض الكتابات الهيروغليفية، ويؤدي إلي صالة مستعرضة في الناحية الغربية، لها مقصورة صغيرة مزينة ببقايا نقوش.

وأكد مدير الإدارة المركزية لآثار القاهرة والجيزة، عادل عكاشة، أن إدارة الترميم الدقيق باللشت تقوم حاليا بأعمال التقوية والترميم اللازم لهذا الجزء من المقبرة.

وعن الجزء الثاني للمقبرة أوضح مدير آثار دهشور واللشت، محمد الدالي، أنه عبارة عن بئر دفن يوجد بالفناء المفتوح أمام المقبرة، ومساحته 100سم في 80سم، وعلي عمق حوالي 3م.

ويوجد في الجهة الغربية له من الداخل ممر يؤدي إلي حجرة الدفن الأولي، وهي حجرة غير منقوشة توجد بجوار الجدار الشمالي لها تابوت من الحجر الجيري، وفي الجدار الجنوبي للحجرة يوجد مد خل لحجرة أخري تحتوي علي تابوت فارغ من الحجر الجيري غير منقوش وله شكل فريد ومميز، إذ توجد به من الداخل به تشكيلات هندسية غير واضح الهدف منها.

وأضاف الدالي، أن الجهة الجنوبية للبئر يوجد بها مدخل يؤدي إلى حجرات سيتم الكشف عنها خلال أعمال الموسم المقبل للبعثة .

وأكد المسؤولون أنه حتي الآن لم يستدل علي اسم أو هوية صاحب المقبرة، إذ لا يوجد بها نقوش توضح ذلك، ولكن المزيد من الأعمال والدراسات ستمكن فريق العمل من تحديد هوية صاحبها.