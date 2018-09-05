وسار زياش، البالغ من العمر 25 عاما، على البساط الأحمر ممسكا بيد والدته، وحين استلم الجائزة قام بإهدائها للوالدة التي بدا عليها التأثر مما قام به الابن البار.

وأبدى زياش فخره بالجائزة التي نالها وسط حضور واسع وقال إنه يضع نصب عينيه المنافسة بقوة في الدوري الهولندي، والعمل على تأهل الفريق إلى الدور الثاني من دوري الأبطال.

ويلعب فريق أياكس أمستردام بمرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا، إلى جانب فرق بايرن ميونخ وبنفيكا البرتغالي وأيك أثينا.

وتداول مستخدمو المنصات الاجتماعية صور ومقاطع زياش على نحو واسع، وأثنى المعجبون باللاعب على اللقطة الجميلة التي وقف فيها الابن بعرفان إلى جانب الأم التي سهرت على تربيته قبل أن يصبح نجما لامعا.

وفي غضون ذلك، قالت والدة زياش في تصريحات صحفية على هامش التتويج إنها فخورة بابنها وتدرك أنه رفع راية المغرب عاليا من خلال ما يقوم به في مجال الكرة.

ويُعرف زياش بتعلقه الشديد بأمه، إذ يحرص على توثيق لقائه بها عبر عدة صور ومقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي.

وكان زياش، الذي سبق أن فاز بلقب أفضل لاعب في الدوري الهولندي، أبدى رغبة في مغادرة أياكس، كما ذكرت تقارير إعلامية أنه أجرى مباحثات مع فريق روما الإيطالي خلال الأسابيع الأخيرة.