وتوفي الفنان الراحل، الثلاثاء، من جراء حادث تصادم بين سيارتين، على الطريق الدولي أبورويس، وأسفر الحادث عن مصرع شخص آخر، وإصابة أبناء التلمساني الأربعة بجروح متفاوته.

وولد خالد التلمساني عام 1966 لعائلة فنية عريقة، فوالده المخرح عبد القادر التلمساني الذي هو الشقيق الأصغر لكامل التلمساني، رائد الواقعية في السينما المصرية، و شقيق الفنان حسن التلمساني، أحد رواد فن السينما التسجيلية في مصر.

وبحسب موقع "مصراوي" عمل خالد التلمساني في المجال السينمائي من منتصف الثمانينيات مع والده كمساعد مخرج و مساعد إنتاج.

وشارك بالتمثيل في فيلم"ابن عز" مع الفنان الراحل علاء ولي الدين، ومسلسل "وإنت عامل أيه" مع علاء ولي الدين الذي كانت تجمعه صداقة به.

ثم انتقل للعمل مع عمه مدير التصوير حسن التلمساني كمساعد مصور ثم ابن عمه مدير التصوير الشهير طارق التلمساني، ثم تحول إلى مصور فوتوغرافي.

وآخر الأعمال التي شارك بها كمصور فوتوغرافي، فيلم "سعيكم مشكور يا برو"، ومسلسل "جبل الحلال" وكلاهما للمخرج عادل أديب.

كما ظهرت لدى خالد التلمساني موهبة التأليف، ونشر 3 روايات، منها "واحد مصري وصلحه".