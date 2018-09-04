ويبدو مريض الاكتئاب أحيانا طبيعيا للغاية، كونه قادر على الابتسام وتحمل مسؤولياته ومهامه اليومية، فغالبا ما يخفي أعراضه ولا يطلب المساعدة ويفضل أن يعاني في صمت.

وحسب الأخصائية مي محمود، من موقع "الطبي" بوضع 10 من أبرز العلامات التي تظهر على المصابين بالاكتئاب، وهي: