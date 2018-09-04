وقال متحدّث باسم حكومة مقاطعة أستورياس إن الحادث وقع قرابة الظهر في أفيليس على بعد 20 كيلومترا من خيخون، مشيراً إلى أن القتلى الخمسة هم جميعاً من ركّاب الحافلة.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المتحدث قوله إن سائق الحافلة نجا من الموت، لكنّه أصيب بجروح خطرة، وقد اضطر الأطباء لبتر أحد أطرافه.

من جهتها، قالت متحدّثة باسم خدمات الطوارئ إن الحافلة "اصطدمت بأحد أعمدة جسر" لأسباب لا تزال مجهولة لا سيما وأن الحادث وقع في وضح النهار.

وأظهرت صور للحادث العمود الضخم وقد شقّ مقدّمة الحافلة الى نصفين، بينما استحال نصفها الأمامي كومة حطام من جراء قوة الاصطدام.