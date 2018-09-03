وفوجئ الجمهور في مهرجان زايتينيلي لموسيقى الروك بمحافظة باليكسير، يوم الأحد، بالمطرب الشهير مستقلا مظلة، وقادما من السماء.

وقد قفز المغني من طائرة على ارتفاع ألف متر وهبط على البوابة الأمامية لمنطقة المهرجان بمظله، بحسب صحيفة حرييت التركية.

وقال جيبكين للصحفيين بعد الحادثة: "أعتقد أن قلوب المشجعين الصاخبة وصلواتهم ستجعلني أكثر مرونة" ، مضيفًا أنه وعدهم بأنه سيصل إلى حفلة موسيقية بالمظلة يومًا ما.

وشكر المغني جمعية الطيران التركية لمساعدتها على تحقيق هذه المهمة.

ومن الملفت أن جيبكين كان قد أنتج برنامجا بعنوان إكستريم سكاي دايف أو"القفز المظلي" عام 2014، حيث كان يركز على تجارب المشاهير على القفز بالمظلات.

وجيبكين ذو الأصول الأرمنية هو أحد أهم مقدمي فن الميتال والروك في تركيا، وهو مغني و موسيقي وعازف كيبورد ومؤسس فرقة فن الميتال.

وانطلق مهرجان زايتينيلي في 29 أغسطس على شاطئ زايتينيلي داليان، حيث استقبل عشرات الآلاف من محبي الموسيقى في يومه الأول.

واحتضن المهرجان ما يقرب من 100 موسيقي من مختلف أنحاء العالم.