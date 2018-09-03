وذكر موقع "بيان" الكويتي أن وزارة التجارة أغلقت المتجر، دون الإشارة لاسمه أو موعد إغلاقه، بعد اكتشاف عملية الغش بوضع عدسات بلاستيكية مزيفة للأسماك.

وأظهرت إحدى الصور المنشورة على موقع تويتر أن العيون الزائفة انزلقت من وجه السمكة، لتكشف بوضوح عن عيون صفراء أسفلها، مما يشير إلى عدم جودة الأسماك.

وسخر المغردون الكويتيون من الخطوة التي أقدم عليها المتجر، وأطلقوا عليه "بوتيك فاشينستا السمك"، بينما علقت شركة لصيد وبيع الأسماك، قائلة إنها تبيع "سمك بدون عمليات تجميل"، فيما قال إن موضة العدسات اللاصقة وصلت إلى السمك.

وقالت وزارة التجارة الكويتية ردا على شكاوى من الزبائن إنه "بالإشارة لشكوى السمك المغشوش، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة في إطار اختصاصات وزارة التجارة والصناعة والموكلة إليها بحكم القانون".

وتابع حساب الوزارة على "تويتر": "ننوه بأن الوزارة تبذل دائمًا كل الجهد حرصًا على سلامة المستهلكين".