ولتحقيق هذا الحلم، كشف موقع أسترالي خاص بالسفر الجوي كيف يمكن للمسافر على الدرجة الاقتصادية أن يحظى بمقعد في درجة الأعمال من دون أن يدفع مبالغ إضافية.

وأوضح موقع "سكاي سكانر" الأسترالي 4 حيل للاستمتاع بالسفر في درجة الأعمال، من أجل الوصول إلى الوجهات مع الاستمتاع بكامل بالنشاط والراحة، وهي:

مقعد بدرجة رجال الأعمال في المزاد

لا يعي كثير من المسافرين جوا أنه يمكنهم الحصول على مقعد في درجة رجال الأعمال من خلال العروض التي توفرها بعض خطوط الطيران، للارتقاء بتذاكرهم إلى درجة الأعمال خلال نظام المزاد على الإنترنت لمسافري الدرجة الاقتصادية.

ولسوء الحظ، فإن هذا الأمر ليس مضمونا، لكن إذا نجح أحد المسافرين بذلك، فإنه يمكنه الاستمتاع بمقعد في درجة الأعمال مقابل تذكرة للدرجة الاقتصادية.

وهناك العديد من الشركات التي توفر هذه العروض على مواقعها على الإنترنت، كما أن هناك عروضا أخرى تتعلق بخيار دفع مبلغ إضافي محدد للحصول على ترقية للتذكرة.

ووفقا لموقع "سكاي سكانر"، فإن صيغة الفوز بهذه الترقية قد تبدو غامضة بعض الشيء خاصة أن بعض الشركات لا تعلن أسماء الفائزين بهذه الترقيات.

وبالنسبة إلى شركات مثل "كانتاس" الأسترالية، يمكن للمسافرين الحصول على الترقية بعد أن تتم دعوتهم بواسطة رسالة بالبريد الإلكتروني، أما للمسافرين على خطوط "فيرجن" الأسترالية، فإن عرض التقدم للحصول على ترقية للتذكرة متاح بالبريد الإلكتروني لعدد محدود من المسافرين.

الترقية بواسطة برامج المكافآت والنقاط

يتمتع معتادو السفر بفرص أكبر للحصول على تذاكر مجانية على درجة الأعمال باستخدام النقاط المجمعة.

ووفقا لـ"سكاي سكانر"، فإن كلا من "كانتاس" و"فيرجن"، لديهما برامج مكافآت وتحويل نقاط تسمح لمن لديه عدد معين من النقاط (الأميال) أن يشتري تذاكر الأخرى (تبادل التذاكر).

لكن الحذر واجب هنا، لأن هذا يعني إنفاق الكثير من الأموال قبل الحصول على تذكرة درجة الأعمال، للسفر إلى لندن على سبيل المثال.

ويمكن للمشترين بواسطة بطاقات الائتمان الحصول على مزيد من النقاط والأميال الجوية، التي يمكن تحويلها إلى تذاكر سفر، لكن ينبغي الحذر أيضا من قيمة الفائدة المترتبة على الإنفاق بواسطة هذه البطاقات.

الانتظار إلى حين بيع تذاكر درجة الأعمال

من التوصيات الأخرى، التي قدمها الموقع المتخصص بالسفر الجوي، الانتظار إلى حين تقديم شركات الخطوط الجوية عروضا خاصة لدرجة اللأعمال على مواقعها، للحصول على أفضل المقاعد.

وأفضل وسيلة لمعرفة متى سيحدث ذلك هي الاشتراك بالنشرات التي توفرها معظم خطوط الطيران، ومتابعة أمور مثل الصفقات على التذاكر الخاصة، التي غالبا ما يتم توفيرها للمشتركين ومعتادي المسافرين قبل أي مسافر آخر.

وينصح الموقع المسافرين جوا بالاشتراك في صفحات الخطوط الجوية على مواقع التواصل الاجتماعي، لمتابعة أي عروض متاحة.

كن أنيقا ومهذبا وسافر وحدك

ينصح الموقع أيضا بأن يرتدي المسافر ملابس أنيقة كما لو أنه يسافر على درجة الأعمال بالفعل، مشيرا إلى أن هذا الأمر ضروري لأن الفرص تزداد لترقية تذكرته إلى درجة الأعمال أثناء الصعود إلى الطائرة، وأن شركات الطيران تأخذ في الاعتبار المنظر العام للمسافر، وأنه ربما يكون ملائما للسفر على درجة الأعمال.

وربما إذا سأل المسافر الأنيق، بصورة لبقة ومهذبة، عن إمكانية الحصول على تذكرة رجال أعمال، فإنه قد يكون محظوظا للحصول عليها.

وتزداد الفرصة أيضا إذا كان مسافرا وحيدا، ذلك أن الترقية قد تكون متاحة لمسافر واحد وليس لأكثر من مسافر.

ومن النصائح الأخرى أيضا أن العديد من شركات الطيران تعلن عن تخفيضات على أسعار تذاكر درجة الأعمال، والبحث عن مثل هذا الأمر متاح عبر مواقع شركات الطيران المختلفة.

كذلك هناك شركات رخيصة نسبيا توفر تذاكر درجة أعمال بأسعار أرخص من غيرها، مثل "سكووتبز" التابعة للطيران السنغافوري، و"جت ستار بزنيس".