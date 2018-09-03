هذه العلاقة المركبة أصبحت واقعا في مأوى للقردة في الكاميرون، لكن بين الغوريلا، البالغ من العمر 24 عاما ويزن 200 كيلوغرام، وقرد الغلاغو، الذي يطلق عليه أيضا اسم "طفل الغابة"، وهو قرد ليلي صغير جدا طوله يوازي تقريبا طول أصبع الغوريلا، ويزن 200 غرام.

وظل الغوريلا "بوبو" يلعب مع الغالاغو لمدة ساعتين، كان القرد الليلي خلالها يتسلق كل أنحاء جسد الغوريلا، واقتربت مجموعة من القردة لمشاهدة الحيوان الصغير بيد "الوحش"، وفي نهاية المطاف أعاد الغوريلا القرد الليلي إلى الشجرة.

وجسد الحيوانان علاقة غريبة من نوعها، حيث لم يظهر القرد الصغير أي مشاعر خوف من الغوريلا العملاقة طوال الوقت.

العاملون في ملجأ القردة الذي يؤوي أكثر من 300 قرد تم إنقاذها من قبل منظمة "أيب أكشن أفريكا"، يقولون إن القرد الصغير يعيش داخل الملجأ أو على الأشجار المحيطة به.