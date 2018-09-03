وكتب ميهوبي على حسابه الرسمي بموقع تويتر "تقرر أن تفتتح الطبعة 23 للمعرض الدولي للكتاب بالجزائر يوم 29 أكتوبر القادم إلى غاية 10 نوفمبر".

وأضاف "ستكون جمهورية الصين الشعبية ضيف الشرف لهذا العام، تزامنا مع إحياء الذكرى 60 للعلاقات التاريخية بين الصين والجزائر".

وكانت الدورة السابقة من المعرض والتي أقيمت في الفترة من 26 أكتوبر تشرين الأول إلى الخامس من نوفمبر تشرين الثاني استقبلت أكثر من 1.7 مليون زائر.

وانطلقت أولى دورات معرض الكتاب الدولي بالجزائر في 1995. ويحظى المعرض كل عام بمشاركة واسعة من دور النشر العربية والأجنبية إضافة إلى الهيئات والمؤسسات الرسمية والأكاديميات بحثية والعلمية.