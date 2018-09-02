وبحسب صحيفة "ديلي تايمز" الباكستانية، وجدت جثة تانولي، البالغة من العمر 26 عاما، مشنوقة في إحدى الغرف في مسكنها، فيما يُعتبر انتحارًا محتملاً.



وأشارت الشرطة إلى أنه وفقا لبيان مسجل نقلته وسائل الإعلام عن والدة الراحلة، فإن تانولي كانت "تحت ضغط عقلي... وكان لديها موعد محدد في نفس اليوم مع طبيب نفسي".



وبعد انتشار خبر وفاة تانولي، نعى مستخدمو وسائل الإعلام الاجتماعية العارضة الشابة مشيدين بأخلاقها ومناقبها، ومشددين في الوقت نفسه على ضرورة التعامل المشاكل العقلية والصحة للناس بجدية أكبر.