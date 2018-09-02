ويعود سبب إطلاق بوب مارلي على ذلك القط إلى شعره الغزير جدا، الذي كان مجعدا على شكل تسريحة المطرب الراحل الشهيرة.

وكان القط المسكين، بالإضافة إلى شعره الثقيل، يعاني من الأوساخ والأتربة العالقة به، مما جعله غير قادر على الحركة ويعاني آلاما شديدة.

وقال ليغ بيكوفيتش المشرف على مأوى "دوغلاس كاونتي" لرعاية الحيوانات، إن القط كان أشبه بسجين في معطف من الفرو السميك والثقيل، ولا يستطيع حراكا بسبب ذلك، مضيفا: "كنا نضطر لوضع الطعام والمياه أمامه بشكل قريب جدا حتى يتمكن من الأكل".

وأخيرا، انتهت مأساة "بوب مارلي" بعد أن خدره طبيب بيطري ليتم إزالة من يقترب من 4.5 أرطال من الفرو والأوساخ، لتكون النتيجة فيما بعد مذهلة بحسب العاملين في المأوى، وفقا لصحيفة "مترو" البريطانية.

لكن بقية مشكلة أخرى تواجه القط "مارلي" تتمثل في الزيادة الكبيرة في وزنه جراء عدم قدرته على المشي لفترة طويلة، غير أن تلك المسألة في طريقها إلى الحل عن طريق جعله يمارس رياضة السير والهرولة واتباع نظام غذائي صحي.

ولحسن حظ مارلي، فإنه وجد عائلة "لطيفة" قررت تبنيه والعناية به، وقال أحد أفرادها: "نحن سعداء بالحصول عليه. سيشكل إضافة مميزة لعائلتنا".