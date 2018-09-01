وقالت خبيرة التغذية، هيلي السعدني، المتخرجة من جامعة ويلسينغهام في لندن، على حسابها في موقع فيسبوك: "التقطت هذه الصورة مع الرئيس مبارك لأني أحبه وأحترمه كثيرا، وكان ذلك حلما لي وتحقق بأن التقيت به".

وأضافت: "طلب مني ألا أنشر هذه الصورة، لكن بطريقة ما سرقت الصورة من هاتفي وتم تسريبها، إنه أمر عار".

وتداول رواد مواقع التواصل صورة للرئيس مبارك (90 عاما)، وقد بدت على وجهه آثار تقدم العمر، وظهر الشيب في رأسه، كما لوحظت زيادة كبيرة في وزنه.

وكان الرئيس الأسبق قد احتفل بعيد ميلاده الـ 90 في الرابع من مايو الماضي، كونه من مواليد 1928، فيما تنحى عن حكم البلاد في فبراير 2011 عقب ثورة 25 يناير.