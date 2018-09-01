وفي لقاء مع برنامج "ذا ويكلي"، تحدث غرينينغ عن حلقة "Stark Raving Dad"، التي بثت عام 1991، وظهرت فيها شخصية تمثل جاكسون، وكان الصوت مشابها جدا لصوت المغني الراحل حتى توقع البعض أن يكون صوته شخصيا، لكن لم يتم أبدا تأكيد أو نفي هذه المعلومة حتى الآن.

وقال غرينينغ إن جاكسون هو من طلب المشاركة في المسلسل، قائلا: "تلقيت اتصالا من شخص قال إنه مايكل جاكسون، اعتقدت بأنها مزحة وكنت سأنهي المكالمة، لكنه أكد أنه جاكسون، وأخبرني أنه يحب البرنامج ويريد المشاركة في إحدى الحلقات".

وتابع: "سجل جاكسون بالفعل الصوت الخاص بالشخصية، لكنه لم يرغب في الإعلان عن الأمر بسبب صفقة كان قد أبرمها مع شركة بعينها".

وأشار غرينينغ إلى أنه كان لابد للشخصية أن تؤدي أغنية خلال الحلقة، لذا أحضروا شخصا يمتلك صوتا قريبا من صوت جاكسون ليقوم بتقليده.

وأضاف: "كان يتعين على الرجل أن يغني مثل جاكسون، فيما يقف جاكسون بنفسه لمراقبة الموضوع. لقد كان الرجل تحت ضغط كبير. مايكل وقف واستمع للأغنية وأخذ يضحك بصوت منخفض".