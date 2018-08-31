ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية صورا لحلاق صيني يستخدم منشارا كهربائية للحدادة، أثناء قص شعر أحد الزبائن، الذي بدا "مرتبكا" أثناء التجربة الغريبة.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن الحلاق الصيني يمتلك خبرة وصلت لأكثر من 10 أعوام في استخدام المنشار الكهربائي، كما أكد هو نفسه أنه الحلاق الأول الذي يستخدم المنشار عوضا عن ماكينة الحلاقة الاعتيادية.

وانتشر الفيديو الغريب، والذي تم تصويره بمقاطعة شيانكشي الصينية، على وسائل التواصل الاجتماعي، بين الأشخاص الذين استغربوا من الطريقة "غير المألوفة".

وأظهرت اللقطات الحلاق وهو يحد منشاره، حتى بدأت الشرارات بالتطاير، قبل أن يبدأ "بجز" الشعر من على رأس الزبون الصيني.