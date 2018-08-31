وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، التي نشرت الفيديو على موقعها الإلكتروني الجمعة، أن الحادث وقع في مقاطعة أونتاريو الكندية، مشيرة إلى أن السائق (46 عاما) أصيب بجروح طفيفة.

وقالت السلطات إن السائق فقد السيطرة على السيارة لدى عبوره مسار السكة الحديد، لتطير بعدها بسرعة كبيرة قبل أن تصطدم بجدار مدرسة حكومية.

ووجهت إلى السائق، الذي عولج ميدانيا، تهمة القيادة بشكل يعرضه والآخرين للخطر.

وحذرت شرطة المقاطعة في تغريدة عبر "تويتر" السائقين، قائلة إن الأمر قد يبدو "مثيرا" أو "مثل الأفلام"، ولكن هذا العمل يعرض حياة كثيرين للخطر، بمن فيهم هو نفسه.