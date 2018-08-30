ويظهر في الفيديو الذي التقط من شاطئ "كوستا دي لا لوز" الإسباني الشهير، لحظة وصول قارب مطاطي يقل العشرات من المهاجرين القادمين من المغرب، وسط دهشة السياح.

وصفق بعض زوار الشاطئ لحظة وصول القارب بسلام إلى اليابسة، ونزول المهاجرين بر الأمان.

وسرعان ما تدخلت السلطات المحلية، واحتجزت 25 مهاجرا نزلوا من القارب، 19 منهم من القُصّر، في مراكز احتجاز المهاجرين.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن مصادر قولهم أن القُصّر سيبقون في إسبانيا، وقال أحدهم: "لا نعرف بالضبط عدد الأشخاص الذين كانوا على متن القارب، لكن من الواضح أن عددا من المهاجرين تمكنوا من الفرار".

وقال متحدث باسم الحرس المدني إن جميع ركاب القارب من المغرب.

يذكر أن أكثر من 17 ألف مهاجر توافدوا إلى إسبانيا بشكل غير قانوني عن طريق البحر، منذ بداية العام الجاري.

وأصبحت إسبانيا، بعد إيطاليا واليونان، وجهة رئيسية للمهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا بشكل غير شرعي، عبر البحر المتوسط.