وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن المعتدية تزعم أن الضحية رمت عليها شطيرة "ساندويتش"، خلال عودتها من كرنفال نوتينغ هيل.

ويظهر الفيديو المرأة وهي تسأل الضحية ورفيقها "هل رميتما الطعام عليّ؟"، لكن الثنائي أنكر، مما جعلها ترد عليهما: "لا تجعلاني أخلع شعري المستعار. سأشبعكما ضربا".

وانتشر فيديو المعركة بشكل واسع على موقع "فيسبوك"، إذ يظهر الاعتداء العنيف التي تعرضت له الفتاة الشابة، بالإضافة إلى عراك بين صديقها ورجل آخر، يبدو أنه مقرب من المعتدية.

ووجهت المرأة لكمات قوية للضحية على وجهها، قبل أن تسقطها أرضا وتركلها. وبعد لحظات تدخل أحد الرجال لتهدئة الأوضاع.

وقالت الشرطة البريطانية إنها على علم بالواقعة لكنها لم تعتقل أي شخص حتى الآن، مشيرة إلى أنها تواصل التحقيق في الحادث.