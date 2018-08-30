وبعد ساعة كانت المدينة قد تحولت إلى اللون الأحمر بينما كان مشاركون من إسبانيا وغيرها من دول العالم يتراشقون بطماطم ناضجة، تاركين الشوارع تموج بالعصير الأحمر.

160 طنا من الطماطم استخدمت في هذا الحدث ووزعتها ثماني شاحنات على المشاركين.

يستلهم هذا المهرجان فكرة تراشق عفوي بين أطفال محليين في عام 1945.

وتعد بونول من المناطق الرئيسية في إنتاج الطماطم في إسبانيا.