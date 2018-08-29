وبالطبع فإن طرح تلك السيارات للبيع لا يكون في معارض السيارات العادية، وإنما في المزادات العلنية، ولذلك فإن فئة محدودة من الناس تستطيع توفير السعر المرغوب، وبالطبع نتحدث هنا عن عشرات الملايين من الدولارات.

الإنفوغرافيك المرفق يستعرض أغلى 10 سيارات تم بيعها في المزادات العلنية، على الرغم من أن السيارة الأغلى سعرا التي تم بيعها خارج المزاد بلغ سعرها نحو 52 مليون جنيه استرليني، وهي من طراز فيراري 250 جي تي (1963) كانت قد بيعت بشكل شخصي عام 1993.

والسيارت في الإنفوغرافيك المرفق مرتبة حسب الأعلى سعرا، ويلاحظ أن غالبيتها سيارات فيراري، مع العلم أن السيارة الثانية في ترتيب الأعلى سعرا لا توجد في القائمة نظرا لأن السيارة الأولى الأغلى سعرا من ذات طراز الثانية، التي كانت الأغلى قبل أيام قليلة فقط، عندما بيعت سيارة من الطراز نفسه، أي فيراري 250 جي تي أو (1962) مقابل نحو 48.5 مليون دولار.

ويلاحظ أن القائمة تضم 6 سيارات فيراري، مقابل واحدة من كل من مرسيدس وجاغوار وألفاروميو وأوستن مارتن.