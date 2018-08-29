وشوهد الزوار يمسكون غطاء ضخما (تشادر) لتقديمه إلى ضريح الشيخ الراحل.

وضريح الإمام معين الدين الجشتي واحد من مواقع الزيارة الهامة للمسلمين والهندوس في الهند. ويقع على بعد نحو 350 كيلو مترا جنوب غربي نيودلهي ويُنظر له باعتباره رمزا للوئام بين الطوائف.

ويشتهر هذا الضريح بزيارة شخصيات شهيرة، للدعاء فيه، من بينهم نجوم السينما الهندية (بوليوود) الكبار أمثال أميتاب باتشان والنجم شاروخان.

وزار رئيس الوزراء الباكستاني الأسبق رجاء برويز أشرف الضريح في عام 2013، كما أرسل له الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما تشادر في عام 2015.

وزيارة هذا الضريح متبعة منذ عهد السلطان المغولي جلال الدين أكبر، الذي كان يزوره مع زوجته من أجرا إلى أجمير سيرا على الأقدام للتبرك بالضريح.