وأظهر مقطع فيديو جرى تسجيله بكاميرا المراقبة امرأة على يديها قيود ممزقة تتقدم إلى باب البيت لأجل دق الجرس لكنها سرعان ما اختفت.

وتظهر المرأة كما لو أنها ترتدي قميصا خفيفا فقط حين اقتربت من بيت في مقاطعة مونت غومري التابعة لمدينة هيوستن، جنوبي الولايات المتحدة.

وبعدما أثارت فضولا في الرابع والعشرين من أغسطس عند الساعة الثالثة وعشرين دقيقة من الصباح، لم يتم رصد "زائرة الليل" مرة أخرى.

وقال عدد من جيران المنزل إن المرأة طرقت بيوتهم أيضا، لكنهم لم يجدوا أحدا أمام أبوابهم حين قاموا بفتحها.

ودعت الشرطة كل شخص له معرفة بالمرأة التي ظهرت في مقطع الفيديو إلى الإبلاغ بعدما راج المقطع بصورة كبيرة بين مستخدمي المنصات الاجتماعية.

ورجح البعض أن تكون المرأة إحدى المختفيات في المنطقة، لكن السلطات أوضحت أن مواصفات المرأة التي ظهرت في الفيديو لا تتطابق مع البلاغات الموجودة.

أما الاحتمال الوارد لدى آخرين فهو أن تكون المرأة قد فرت من شخص ما خلال فترة الليل، لكنها لم تجد شخصا يقدم لها المساعدة في الوقت المناسب.

وتواصل الشرطة مراجعة كاميرات المراقبة في البيوت المجاورة أملا في العثور على مؤشر مفيد لاسيما أن المقطع المتداول لا يكشف الكثير عن "الزائرة المحيرة".