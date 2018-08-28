ويبحث المحققون عن شاب يسمى جنباز تارين، يبلغ من العمر 21 عاما، جراء الاشتباه في قتل شريكته السابقة رنيم عودة، ووالدتها خولة سليم.

وتم العثور على الأم وابنتها في حالة صحية حرجة جراء الطعنات التي تعرضتا لها، في منطقة سوليهول في ويست ميدلاند، نحو الساعة الثانية عشرة والنصف من صباح الأحد.

وخضعت الأم وابنتها للعلاج في قسم الطوارئ في المستشفى، لكنهما سرعان ما فارقتا الحياة متأثرتين بالطعنات القاتلة.

وقالت أسرة الضحيتين إنها فجعت بالفقدان، مقدمة الشكر لكل من أبدى مساندتها في هذا الوقت العصيب بعدما خسرت فردين في يوم واحد.

وأوضحت المحققة كارولين كاروفييلد التي تشرف على القضية، أن بحثا كثيفا أجرى للعثور على المشتبه فيه، لكنه لم يقع في يد الشرطة حتى الآن، لذلك فهي "تطلب من كل من رآه أن يقوم بالتبليغ فورا".

ونبهت كاروفييلد كل من يقوم بإيوائه أو يساعده على الاختباء إلى أنه "يعرض نفسه للملاحقة القضائية، بسبب التستر على مجرم".

وصرحت: "رسالتي إلى تارين – المشتبه فيه – هي أنه من المهم جدا أن نتحدث إليك في أقرب وقت ممكن، ولذلك، من فضلك، افعل صوابا ودعنا نعرف أين أنت".